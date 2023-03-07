隱形戰隊｜劉穎鏇被封新一代性感打女 跣膝飛撲捉「喪屍」 (13:44)

Tiffany表示整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面配合，而飾演「喪屍」的則是錢嘉樂愛徒周穎箖（慧慧）。（大會提供）

劉穎鏇被封新一代性感打女，而她在劇中亦表現相當落力，絕對是打得又睇得。（大會提供）

無綫劇《隱形戰隊》，昨晚（6 日）首播，內容相當緊湊，除了有重要角色登場，更有大型「喪屍」襲擊群眾場面，事件驚動衝鋒隊督察Madam Q阿寶（唐詩詠飾）及反恐特勤隊成員邢風（劉穎鏇Tiffany飾）加入協助，二人合力制服「喪屍」。

Tiffany相當具氣勢，邊奔跑邊拋掉外套的她，一個飛身雙膝貼地向前滑動的同時，一個箭步已將目標箍緊及制服，盡顯孔武有力一面；打得又睇得的Tiffany，獲封為新一代「性感打女」。至於詩詠一招「拱橋」動作，盡顯腰力。

原來一個簡單「跣膝」動作，背後付出努力，Tiffany受訪時透露相關動作臨時加插，並笑指當初對「跣膝」充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時，已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作，初頭好興奮，因為以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉，武指仲畀咗兩個Knee pad我。」

Tiffany補充指整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面配合：「嗰刻最難係點Make Sure每次停低，都係停啱同一個位，同埋捉住佢（喪屍）又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32 takes。」

Tiffany不用埋位時，也反覆練習該動作：「由最初頭覺得好得意，最尾係變咗不斷諗點樣可以做啱件事，又要顧埋面部表情，都拍咗好耐，我嗰一刻已經完全忘記咗時間。」她又感激飾演喪屍的副武指周穎箖（慧慧）：「慧慧好辛苦，佢吓吓都真跌，我都會好擔心佢整親，同擔心佢攰。佢真係好好，非常配合我，仲好有耐性咁教我，成件事拍到成果，係要非常感激所有人咁配合同團結。」

慧慧是圈中的女武指，擔任特技演員經驗逾20年，曾為無數女演員做過動作替身，是錢嘉樂愛徒之一，之前更因有份參演無綫綜藝節目《不可能任務》及《360秒人生課堂》逐步為觀眾熟悉及關注，是不折不扣女硬漢。

（即時娛樂）