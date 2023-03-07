隱形戰隊｜林子善截肢角色派洋蔥 冇戒趷腳習慣 嚇壞老婆 (14:17)

由陳山聰﹑馬國明﹑陳展鵬﹑江美儀﹑唐詩詠﹑劉佩玥﹑林子善等合演的無綫劇《隱形戰隊》，昨晚（6日）首播。昨晚揭開4位主角Ocean（馬國明飾）、Cool Sir（陳山聰飾）、Madam Q及囡囡（林子善飾）的「子彈情仇」。

首集中身分成謎的Ocean，原來多年前與3名好友執行任務期間，向囡囡膝頭開了一槍，由於動機成疑而惹網民討論。最終囡囡因傷勢嚴重要截肢，活動能力或職場生涯均極受影響。每次子善出場時，無論趷腳還是雙手配合動作相當像真，讓觀眾能代入其角色處境；而囡囡截肢後嘴唇發白、臉如死灰般躺在牀上的一幕，更讓人心痛。

談到飾演截肢角色，林子善透露因太長時間投入角色，以致拍完後一時三刻也未能完全「戒掉」趷腳習慣：「我有幾次趕港鐵（北角轉將軍澳），我跑跑下都不自覺趷腳，因為嗰3、4個月每日開工好長時間，習慣趷腳，後來拍完套劇個零月，耐唔耐都仲有少少趷腳，我老婆問我做乜趷腳，我係佢問先知自己趷咗。」

林子善坦言事前做足功課及角色分析：「有上網睇截肢嘅人點行動同日常生活，因為我個角色係截咗肢，直情冇咗一大半嘅腳，演戲時要好清楚自己動作，如果截咗肢係點，擺嘅腳位要好清晰，要知道自己有啲咩動作做唔到，再去同導演溝通。」

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（即時娛樂）