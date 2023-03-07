不正常愛情研究所｜吳兆麟怕過情人節 驚女士儀式感多過戴綠帽？ (16:20)

J2後晚（9日）播出的《不正常愛情研究所》，由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，主題是「男士的理想慶祝活動」。

今集新加入《CP訓練營》學員伍倩彤（Gillian）做主持，甫開場問各主持，覺得什麼是「男人最痛」？女士普遍認為「戴綠帽」是必然首選，想不到男士卻另有見解，Koba覺得無窮無盡的慶祝，才是男人最驚；Alan則被女士的「儀式感」嚇怕，似乎甚於「戴綠帽」。

Alan特別提到情人節儀式感，最令人吃不消，他說︰「男仔最怕女仔儀式感，要慶祝呢樣、慶祝嗰樣，我唔係搞活動啲PR，邊度搵個儀式感畀你呀？總之情人節你就要送嘢，就係頭痕地方，都唔知邊度Book餐廳、送啲乜嘢。對男人嚟講，情人節好似sem（semester）考試咁。」他笑言爭在未要做Annual Review，估女朋友想收什麼禮物。

Alan受訪時笑言緣於以往情人節，都在外國度過，他說︰「冇拖拍比較Lonely，所以好多時情人節選擇返工。當有女朋友時，情人節要使好多好多錢，你知香港人好似做Marketing咁，當Business咁做，所以情人節會大出血，有女朋友銀包出血、冇女朋友就心靈出血。」

節目中又提到白色情人節，估不到一向公主上身的Susuca，都有自知之明，她說︰「知道平時男朋友湊我已經好攰，所以嗰日會同佢食餐飯，Book間酒店去泳池Chill下飲嘢，跟住返房休息。」她透露會準備性感衫仔，給男友派福利。她預告會配合今年生肖，化身性感兔女郎出現。

不過心水清的Jojo突破「盲腸」，她問Susuca︰「咁你之前著過啲咩sexy內衣呢，好想知喎 ？」面對Jojo直線抽擊，搞到Susuca面紅紅，有點不知所措。「公主病」的Susuca亦有溫情一面，她話有次情人節，主動提出跟男友媽咪一齊過，她解釋︰「嗰年情人節前，啱啱男友爹哋唔喺度，所以提出同埋Auntie一齊過，男友之後好感動多謝我。」

（即時娛樂）