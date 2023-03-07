鄭秀文新歌MV法國取景拍攝 勁多造型變「超性感Mi」 (19:24)

鄭秀文（Sammi）於2000年曾推出歌曲《愛是...》，此歌當年極受歡迎，相隔23年，Sammi推出新歌《愛是...2.0》，今次她邀來「好青年荼毒室」featuring，而歌曲MV昨天（6日）上架，大獲好評，MV在法國取景拍攝，相當用心，而且Sammi在MV內有超多造型，集性感﹑高貴﹑型格﹑玩味於一身，當中一套黑色喱士打扮，盡顯Sammi弗爆身材，Sammi還貼出合照，她寫道：「Mi +好青年荼毒室，帶來crossover 歌詞曲《愛是...2.0》。昨天MV在YouTube推出，看見很多人留言支持and表示非常喜歡這首歌和這個Crossover，謝謝你們啊！好鼓舞啊！

感激豬文白水鹽叔接受Mi的邀請，為這歌非常用心的寫上哲學Rap詞，三人甚至rap埋。也感謝作曲的映彤和匡榮，這曲，Mi太喜歡了！只聽了Demo一次便深深愛上了。也感謝填Mi的詞的嘉朗/MC yan/ Mc phat/MC kit/ MC wah. #Crossover 讓一切變得皆有可能，Mi慶幸一開初就捉緊一個小念頭—要做一首「愛是」的延續篇。來到今天，作品栩栩如生放在樂迷眼前，謝謝你們喜愛《愛是...2.0》」。

（即時娛樂）