金像獎不接受《給十九歲的我》退選 英華女學校：未能提供影片放映 (22:31)

《給十九歲的我》仍在金像獎「最佳電影」候選名單。（網上圖片）

英華女學校出品、張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》未獲部分主角同意公映引起爭議，於2月6日起暫停公映。2月9日「第41屆香港電影金像獎」公布入圍名單，《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳剪接」3項提名。同日英華女學校表示決定向香港電影金像獎協會申請退出「第41屆香港電影金像獎」「最佳電影」提名。《給》片是張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，郭偉倫表態會繼續接受提名，至於張婉婷導演則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但不會現身於頒獎禮。

2月15日香港電影金像奬協會回應傳媒，收到英華女校就《給十九歲的我》一片退出遴選最佳電影獎項的正式函件，該會董事局將就是項申請展開內部研討。「第41屆香港電影金像獎」於4月16日舉行，是次是金像獎41年來首次有電影申請退出遴選。今日香港電影金像獎協會回應《明報》：「本會已回函校方解釋金像奬參選機制並非採取片方報名制度，亦無退出機制；電影作品在香港正式公映且達到規定入圍門檻便會自動納入候選片單之中。」金像獎已進入第二輪評選，大會向十四個屬會會員寄出選票，《給十九歲的我》仍在候選名單。

今晚英華女校就香港電影金像獎不接受《給十九歲的我》退選「最佳電影」的決定發聲明，表示：「校方尊重電影行業頒發有關獎項的目的、宗旨和慣例，惟校方考慮到各持份者的意願，因此重申本校不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。」同時對金像獎要求提供《給》片，讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映，因未能達成共識，故未能向金像獎提供影片放映。

聲明全文如下：

「本校上月決定，由本校製作的紀錄片《給十九歲的我》，停止公開放映和退出本屆香港電影金像獎（下稱金像獎）「最佳電影」獎項的遴選。

《給》片在金像獎遴選總共獲得三項提名。金像獎早前向本校表示，要求我們提供《給》片，讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映。

本校經過審慎考慮，亦先後與六位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎進行了深入的溝通，探討有關放映事宜，惟最後未有達成共識，故未能向金像獎提供影片放映。本校已將有關決定通知六位校友、製作團隊和金像獎。

校方尊重電影行業頒發有關獎項的目的、宗旨和慣例，惟校方考慮到各持份者的意願，因此重申本校不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。

《給》片拍攝時間長達十年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和六位校友的成長經歷，探討教育的意義。在簽訂同意書時，考慮到《給》可能帶來收益，故表明放映有關收益將撥入「學校重建基金」。

本片拍攝過程期間，拍攝團隊本著被拍者同意和知情下的原則進行拍攝。對於個別被拍攝者其後反映被拍攝情況及對剪裁後內容有所顧慮及擔憂，校方極度重視，故果斷地停止公映，並持續與各持份者溝通和跟進有關情況。

本校感謝製作團隊在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝工作，以及片中校友們多年的努力及付出。《給》片得到電影界和其他界別的正面迴響和肯定，校方完全尊重製作團隊接受個人獎項的意願。

《給》片引起的公眾關注，以及有校友對電影公演表達困擾，我們非常重視。對事件引發的社會爭議，校方再次表達我們真誠的歉意。校方正進行深切的檢討，持續聽取各持份者的心聲，並會尋求專業意見，檢視我們在整個過程中的的種種不足，總結經驗，繼續秉持英華女學校作為教育機構的理念和價值觀。

英華女學校 謹啟

2023年3月7日」

明天（周三）於西灣河香港電影資料館舉行「第29屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮」。大會於1月公布得獎名單，「最佳電影」得主為《給十九歲的我》，據稱明日的頒獎禮《給》片的監製黃慧，跟張婉婷聯合導演的郭偉倫會代表出席領獎，張婉婷不會現身。

（即時娛樂）