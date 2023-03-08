陳豪陳敏之主持首場直播帶貨騷 6小時營業額達2646萬 (15:01)

曾志偉領軍的《獎門人Ladies First感謝祭》上周五（3日）播出，配合一連3日（3月3日至5日）舉行的電子商貿直播「鄰住買獎門人Ladies First感謝祭直播室」，整個感謝祭帶來高達800萬港元銷售額。無綫日前再宣布透過附屬公司TVBC與淘寶達成合作意向，年內將共同發展48場電商直播。首場直播騷於昨晚（7日）6時至12時進行，由陳豪、陳敏之現身帶貨，最終全場銷售額突破2350萬人民幣（約2646萬港元），累計觀看人數逾320萬，累計觀看次數逾485萬，最高線上人數逾3萬兼登入淘寶直播間即時排行榜Top 2。

陳敏之帶貨6小時，考驗口才與體力。陳豪於晚上9時加入，化身《溏心風暴》經典角色「得得地」推銷鮑魚、佛跳牆、海參、花膠雞煲等美食，其間與陳敏之大吃特吃，成功吸引網民入貨。身為咖啡專家的陳豪推銷咖啡機時，沖了一杯咖啡請陳敏之飲，令敏之大叫「幸福滿滿」。兩人直播時除了廣東話外，也以充滿特式的「港普」介紹，獲不少網友讚可愛。

陳敏之表示為這次直播做了不少準備︰「我好鍾意做直播，事前睇好多內地直播，研究啲主播賣美妝、食物嘅時候，點樣去吸引觀眾。」被問到可有向細細粒（陳嘉佳）請教帶貨心得時，她說︰「之前同佢傾偈時有請教過帶貨技巧，佢分享咗好多資訊畀我，真係好多謝佢。」提到今次6小時無間斷帶貨，陳敏之坦言心情緊張︰「我以前試過最多都係3個半鐘，當中有唱歌、玩遊戲，但6個鐘全程帶貨就真係人生第一次。好開心有今次呢個機會，好榮幸被選中做開播頭炮。」

（即時娛樂）