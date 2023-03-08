吳卓羲願與黃宗澤演BL戲 拍真人騷見證林峯鮮為人知一面 (21:34)

吳卓羲（Ron）在新劇《廉政狙擊》一改以往「衝動警察」的形象，飾演個性冷靜兼有計有謀的富家律師。Ron坦言最難不是內心戲，而是說服自己將歪理變真理。第9次與好友黃宗澤（Bosco）合作，Ron覺得最重要觀眾喜歡，即使要跟Bosco合拍同性戀題材電影也無問題。「為何不可？張國榮和梁朝偉一樣拍得好正，做生不如做熟﹗我們專業的，笑完就咀，怕什麼﹗」

Ron去年拍攝了3個內地真人騷節目，看似酬勞高待遇好，原來有苦自己知。「在無綫多年訓練有素，體力尚可應付，最辛苦反而是腦力。如《披荊斬棘2》，節目組每集給予不同歌曲和難題，我們不斷思考，如想法欠新意，節目組會不收貨，所以要不斷思考及跟組員開會。節目組就是想你去做未發生過的事，看你有沒有膽量踏出這一步。」Ron指節目好玩之處是有種宿營的感覺。「到了我們這年紀，難再有這種宿營的感覺，還要大班麻甩佬，夜晚睡覺時像『交響樂』一樣，大家都在打鼻鼾，又要爭廁所用，這是平時不會『享受』到的。」Ron笑林峯最難服侍，指他的鼻鼾聲很大，但同時見到他有很大改變。「全世界都以為他是公子時，他會自己摺被和收拾。我還以為自己看錯，當刻真的想拍下來。」

Ron說今年會多些時間留港，除了因為電影和電視的工作外，還因為想多陪伴要接受手術治療的母親。他拒談緋聞女友菊梓喬，直言緣分到的時候就會到，擇偶條件最緊要投契。「什麼靚女未見過，最重要有共同話題。媽媽也沒催促，最緊要選一個好的。」林峯已成家立室有妻有女，Ron笑言︰「林浪子喎，你看他現在抱住女兒，連笑容也不同。我是傳統男人，也想過自己將來的家庭。我怎會只得一家三口，起碼一家幾口﹗」

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（即時娛樂）