電影評論學會大獎｜影后鄭秀文希望不斷進步 影帝張繼聰感動多年努力得認同 (20:08)

《第29屆香港電影評論學會大獎頒獎禮》今日舉行， 張繼聰、鄭秀文（Sammi）分別憑《窄路微塵》及《流水落花》奪得「最佳男、女演員」；「最佳導演」兩位得獎者是《神探大戰》的韋家輝與《窄路微塵》的林森，韋家輝同時與麥天樞憑《神探大戰》摘下「最佳編劇」獎。

Sammi致辭時開心得忘記領獎。她表示多年前憑《鍾無艷》得過香港電影評論學會的「最佳女演員」，但今次以不同戲種得獎，意義重大。Sammi說︰「作為演員，我覺得跨進一個里程碑，我不謙虛了，這除了是鼓勵，亦是多年來的肯定，不再懷疑自己。不過，我很怕被評論為最佳演出，希望做個一直有進步的演員。聽到張繼聰說是片場最老一位，我立即有心事，其實我拍這部戲幾乎連茶水都年輕過我，但無論幾多歲，都會有受肯定的一日。」

Sammi受訪時稱知道得獎後感動和激動了幾天︰「演員路不容易行，我以前會懷疑自己。這個獎很重，我會放在家裏當眼處，提醒自己不要放棄進步。只要認真和熱愛工作，任何年紀都會有進步，有新鮮感和突破。 我要多謝在天上的爸爸，當我有無力感和迷惘時，他常鼓勵我和相信我。記得電影《聖荷西謀殺案》得獎那天，爸爸離開了，有少少可惜，今次我想將這個獎送給他。（增加金像獎影后信心？）每個頒獎禮評審不一樣，要睇評審口味。」談到她拍攝「雪櫃冷笑話」時自嘲身材，Sammi笑言︰「我不覺得有缺憾就無問題，最緊要自己接納自己身材，是個50歲演員，一切恥笑可以處之泰然。」

張繼聰表示拍戲過程很孤獨，為多年努力終被人看見而感動，但未敢想像爭贏金像獎影帝。他說︰「候選者中，黃秋生出名好戲，劉青雲是我偶像，麥沛東和楊偉倫都是演藝的好兄弟，能夠跟他們一齊入圍已經很開心。屆時要看評審口味，我當去參加派對。」他預告會邀請老婆謝安琪一同出席頒獎禮。方力申（小方）公開新戀情，阿聰笑他正藉「蜜月期」，最近很少一齊遊車河。阿聰說︰「小方說遲少少介紹女朋友給我們認識，都戥他開心。」

（即時娛樂）