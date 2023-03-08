梁朝偉「亞洲電影大獎」爭影帝睇好西島秀俊 恨拍電視劇唔揀TVB (22:04)

電影《無名》今晚舉行首映禮，梁朝偉、導演程耳與英皇老闆楊受成等出席。偉仔休息了一年時間，笑言原本已打算開工，但最近發現心情還未恢復，想繼續放假。

他說：「沒有什麼特別地方想去玩。（繼續去滑雪？）滑完了。（那去滑水？）希望啦。」提到之前開設抖音，隨即吸引過百萬粉絲？偉仔自言不是很多玩這些新潮的東西，也不習慣公開私生活，太太劉嘉玲會玩得多一點。上次他只是想分享自己在人生和工作上的經歷，雖然未必一定有用，但希望他的心路歷程可以給一些喜歡演戲的小朋友當遇到同樣問題時，作為一個借鏡，也算是傳承。

周日舉行的「亞洲電影大獎」偉仔憑《風再起時》入圍角逐影帝，他預告會出席，問可有信心得獎？偉仔直言無所謂，在拍攝時已盡力，有機會入圍已很開心，在候選名單中，他只看了《分手的決心》的朴海日和《Drive My Car》的西島秀俊，讚西島秀俊的確演得很好，較為看好。談到之前去韓國時與韓劇《魷魚遊戲》導演吃飯，外間盛傳兩人有合作，偉仔否認，稱只是朋友吃飯。至於未能入圍今屆香港金像獎「最佳男主角」，會否感到不開心和失望，5次獲得影帝的偉仔從容地說不會，不同的人有不同的看法，「金像獎都鼓勵了我很多次，應該鼓勵一下新晉演員。」

提及早前透露有興趣再拍電視劇，偉仔承認前幾年突然有個想法，作為一個演員踏入演藝生涯最後階段，很想返轉頭重新做一次電視劇，「如果20年一個階段，我已入行40年，都差不多啦，演戲是需要很多體能和精力，到了我這個年紀，已沒有那麼多能量去支撐一個需要很大工作量的角色，亦當完成一個心願。」問到會否返娘家TVB拍劇？偉仔坦言應該不會，現在拍電視劇的模式已經不同，多了串流平台，可以有更多觀眾看到，除了美劇之外，也可以拍日劇或韓劇，有很多可能性。

（即時娛樂）