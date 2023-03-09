隱形戰隊｜劉穎鏇彩虹水著Look曝光 難忘抵冷做「出水芙蓉」 (12:27)

無綫劇《隱形戰隊》集合四大元素—劇情、動作、性感及懸疑，眾演員的身材更是焦點所在。女主角Body之爭，則非劉穎鏇（Tiffany）與劉佩玥（阿Moon）莫屬，被封新一代性感打女的Tiffany，操出女性10%極限體脂及蜜桃臀，練成「最強Body 2.0」，不但腰前馬甲線清晰可見和腰肢零贅肉，臀部更升呢至「蜜桃臀」，展示為時幾個月地獄式特訓成果。

明晚（10日）一集，Tiffany身穿水著畫面將登場，根據官方發布宣傳照，一身「彩虹戰衣」的Tiffany，以出水芙蓉姿態出場，其中一張從未曝光全新濕身水著照，除了Tiffany身上面的水珠，其身後的水花背景及飄逸秀髮，令性感指數大大飆升。

在另一輯照片中，Tiffany婀娜多姿的上水背影亦相當吸睛，除了身形煞食，Tiffany表情亦可愛嬌俏，魅力指數爆燈。至於肩負「誘惑擔當」的Moon，則身穿粉紅色斜肩設計一件頭泳衣登場，除了突顯白晳肌膚，一雙修長美腿亦是相當屈機。

Tiffany表示拍攝當日早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密，冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢，淨係飲齋啡去keep。其實我哋拍嗰個泳池，因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁，最慘係我又怕凍啦，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」

Moon則指拍攝當日除了沒陽光，而且很大風，她全程最擔心Tiffany：「我哋鏡頭前面可能好靚啦，但其實暗底係起雞皮，我哋互相幫大家取暖，例如佢落咗水或者上水，我就好緊張畀條毛巾佢，或者問佢凍唔凍、要唔要飲熱水。都好彩有佢陪我，都拍得幾開心，因為拍攝場地好多人，又好好玩。」

（即時娛樂）