請1日假去旅行｜是非精玩轉首爾 麥美恩撩長腿Oppa 戴祖儀買名牌手袋 (14:19)

無綫旅遊資訊節目《請1日假去旅行》，今周播出「首爾篇」，由兩位「是非精」麥美恩（Mayanne）和戴祖儀（Joey）擔任主持。

今（9日）晚播出一集，Mayanne和Joey甫落機就十分好運，皆因她們撞正韓團Treasure由外地返韓，兩人化身迷妹追星。之後兩人教大家買現金卡Namane，卡上更可以加上自己相片及文字，甚有特色。

第一日行程，兩人玩轉明洞，先品嘗米芝蓮推介的餃子，又去了大聖堂旁邊Café打卡。女仔行街買化妝品自然少不了，2人到訪其中一間店設有Skin test儀器，只需10秒就能測試合適化妝品色tone。Joey做了皮膚狀况測試後，被指皮膚缺乏油分兼欠彈性，被測出的皮膚年齡更比真實年齡還要大；美食方面，2人推介炸雞和燉雞，飲飽食醉後，體驗人生首次汗蒸幕，大玩雞蛋敲你個頭。

第二日行程則是文青一日遊，2人先到首爾林打卡，再大歎米芝蓮推介的薯仔排骨湯，美食當前Mayanne放低偶包，即場表演吮骨絕技。2人之後到聖水洞潮爆Café打卡，一邊品嘗別緻美食，一邊欣賞藝術品。視覺與味覺得到滿足後，2人大飽眼福，事緣她們於旁邊時裝店閒逛，湊巧該店舉行活動，因而雲集大量靚仔Model；Mayanne口花花撩長腿Oppa傾偈，更乘機互相Follow社交帳號呢﹗

明（10日）晚播出一集，是第3天的行程，Mayanne和Joey先到景福宮租借韓服，並分別化身王后及公主，之後再去益善洞行街及到文青Café打卡。是集戲肉，是二人在汝矣島的現代百貨瘋狂購物，Joey豪使430萬韓元（約2.6萬港元），購買限量版名牌手袋；不過大懵的Joey當日因忘記帶信用卡，要靠Mayanne幫忙找數，十分搞笑。

2人早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，Joey笑言：「因為慣咗用電話（找數），事後都有即刻找數畀佢！」Mayanne則笑言：「都好多謝戴祖儀，當日我儲咗3萬幾積分。」

（即時娛樂）