劉詩昆84歲生日 孖太太舉行藝術展 2歲囡囡跳舞搶鏡 (14:38)

國寶級鋼琴家劉詩昆昨天（8日）84歲生日，適逢是「三八國際婦女節」，劉老師與太太孫穎在私人藝術館舉行「春回大地 藝術重啟」藝術展覽。

劉詩昆、孫穎與2歲多女兒劉蓓蓓（貝貝），昨天一同現身藝術展，劉老師精神抖擻，一身西裝配名貴閃石皮鞋，藝術展以畫作與音樂融和的理念，展館滿是名畫與及劉老師音樂經典珍藏，數十位賓客參加展覽會，包括著名畫家黃永玉兒子黃黑蠻。

現場還有演奏表演環節，嘉賓包括劉老師20年前的學生蔡威力，還有黃乃威、賴佩琳與濮小博等，孫穎更從鋼琴藝術學院選出幾位優秀學生們畫作，配以鋼琴演奏表演，一場藝術文化交流會圓滿舉行。

劉老師也即場彈奏《月光奏鳴曲》，最後，劉家的一班家傭更穿上印尼傳統服載歌載舞，由孫穎彈琴伴奏，女兒貝貝也跳舞，向爸爸送上心意，全場賓客也開心得拍爛手掌。

孫穎精心準備了人形生日蛋糕送給丈夫，更貼有多張劉老師重要時刻的照片，大家一同唱生日歌祝賀，劉老師說：「能夠舉行這個音樂藝術交融的聚會，是我生命中最值得愜意的一天。我的生日願望是我的小女兒有美好的前途，也願望我的朋友們幸福健康，希望香港明天更美好！」昨天現場也宣佈劉老師的智能教材面世，在程式上簡單一點便可聽到劉老師的正規鋼琴點撥，劉老師開心說：「可以讓更多學者受惠，真是很有意義。」

這次藝術展由孫穎一手策劃，她希望疫情後能以藝術來重啟心靈，選擇劉老師生日舉行，她說：「一切都係啱啱好，劉老師咁多年嚟都喺政協、人大嘅會上，呢幾年唔需要，所以就可以喺正日慶祝，可以一齊慶祝真係好開心。其實我同劉老師一直有個心願，就係喺香港申請一個活化地方，去做一個音樂教育嘅藝術館，呢種項目要好用心、係長線嘅，成功嘅話能夠活化古建築，又可以同世界各地嘅人才交流，好有意義，遲啲貝貝睇返，都可以算係身教一種。」

（即時娛樂）