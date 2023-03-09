孫慧雪再度懷孕嘆體能不及從前 感謝老公克服恐懼陪追星 (15:51)

現年40歲的女星孫慧雪，早前宣布懷第2胎，快將再為人母的她，近日再為美胸產品代言，以超Deep V晚裝裙拍攝新一輯廣告。

雪雪宣布懷第2胎後，在社交網記錄懷孕心情，挺着巨肚的她表示，受到腺肌症及腺肌瘤影響，做「二寶媽」不容易，又與大家分享佗B心得，有網民大讚她勇敢，亦有網民讚她駐顏有術、身材更不似為人母，逗得雪雪十分開心。

雪雪再度懷孕，直言體能不及從前，可能因同時要照顧兒子Riley，令她身心俱疲，以使她在懷孕初期動輒又暈又嘔，就連她的老公都覺得她比上一胎整個孕期辛苦，有見及此，雪雪的老公即使有人群恐懼同社交障礙，也陪伴她出席電影首映禮兼追星。

雪雪事後感動發文，留言多謝老公：「首映有好多記者朋友想同佢做訪問；多謝老公雖然有人群恐懼同社交障礙，都陪我做訪問，當傳媒朋友叫佢隻手放喺我個肚度合照嘅時候，我摸到佢隻手凍晒，仲出手汗，多謝你仍然陪我。」

雪雪表示豐滿上圍並非得天獨厚，而是經過後天努力才擁有。她說：「當年讀大學，因為減肥，令上圍變成A cup，搞到好難搵衫著，於是周圍搵唔同嘅豐胸方法，當時我每日堅持飲一杯木瓜奶同豆漿，持之以恆下，上圍變番B cup，之後再搵業美胸專家幫手，變成現時C cup。」

（即時娛樂）