魏浚笙登豪華遊艇拍廣告勁興奮 忍口戒肥膩食物保持狀態 (18:07)

演而優則唱的魏浚笙（Jeffrey），近年人氣急升，成為廣告商寵兒，近日Jeffrey為護膚品牌拍廣告，品牌特意安排一艘豪華遊艇出海拍攝。身穿白恤衫的Jeffrey愈拍愈投入，雖然當天氣溫驟降，工作人員也擔心Jeffrey着涼，但他表現專業，並興奮說：「我係第一次上巨型遊艇拍廣告，感覺好奇妙，一來當日天氣好好，天空好靚，拍得好開心。」

之後導演安排Jeffrey到船邊拍攝，期間Jeffrey突然跳上船邊，他說：「當日我記得拍攝嘅時候，為咗出嚟效果再好啲，我有擒上船邊畀攝影師影相同拍片，我知道嚇親客戶同工作人員，但我認為自己屬於海洋，每次見到海都會好開心。之前拍嘢試過玩快艇，見到大海就會好興奮！以前亦試過潛水，原來潛到落海底嗰種無重狀態係咁正。」

去年尾，Jeffrey以獨立歌手姿態，推出首支單曲《第一個迷》。努力向歌手夢進發的他，全靠自己節制管理，做足準備以回敬樂迷及粉絲。已習慣每星期做五日運動的Jeffrey，無論放假休息抑或開工收夜，都會堅持操練，若有工作需要，更會一星期做足七日運動。

以前最愛吃肥膩食物，但當知道要用上好多時間運動，才能抵消這些美食時，現在的Jeffrey 已學會忍口。問Jeffrey今年是否全力進軍樂壇，他說：「第2首派台歌已經揀好Demo，但成個大方向同Creative要再同團隊開會傾，嚟緊會出3至4首派台歌，希望可以同到唔同嘅音樂人合作，但講到跳唱，暫時未必會嘗試，始終自己唔太叻。」

（即時娛樂）