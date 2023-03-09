泰劇攻略｜《午夜博物館》集結演技強者 Son Bee男神女神狗血復仇 (19:54)

Son和Bee出道多年，累積多部人氣作品，因此在泰劇圈有一定知名度。（大會提供）

在館內工作的第一晚，Dome（Gun Atthaphan飾）誤打誤撞讓「16區」的謎之展品，獲得超自然覺醒能力。（大會提供）

隨著疫情放緩，大批泰星相繼襲港，甚受歡迎劇，其中泰劇男神﹑女神Son和Bee，在《復仇之焰》上演雙向復仇，被視為新一輪爆劇之選！以下泰劇已於「黃Viu煲劇平台」上架。

奇幻選擇：《午夜博物館》

《午夜博物館》講述咖啡店店員Dome（Gun Atthaphan飾）面臨閉店危機，他在熟客Khatha（Tor Thanapob飾）的建議下，前往一所只在夜間開放的神秘博物館工作。在館內工作的第一晚，Dome誤打誤撞讓「16區」的謎之展品，獲得超自然覺醒能力！身為博物館老闆的Khatha不得不親自出面解決，眾人合力把展品一一尋回！

童星出身的Gun演技紮實，加上泰國視帝Tor聯合主演，令劇集有「演技強者對決」稱號，《午夜博物館》亦集結了一眾美女演員包括Namtan Tipnaree、Saiparn Apinya等，高顏值組合備受矚目！

狗血復仇：《復仇之焰》

泰劇《復仇之焰》講述Noppharuj（Son Yuke飾）的父親和情婦Ponwalai（Bee Namthip飾）分手後，父親被奪走所有財產而大受打擊，更因突發心臟病發去世！Noppharuj在爭奪醫院的過程中，打算利用Ponwalai的妹妹Yodthian（Pim Pimprapa飾）展開報復大計，最後卻因為Yodthian的善良，改變了他的想法。

提到泰劇男神女神，泰劇迷對Son和Bee並不陌生，二人出道多年，累積多部人氣作品，因此在泰劇圈有一定知名度！今年兩人挾著《復仇之焰》回歸，並一改昔日談情說愛，上演泰劇拿手的狗血復仇。

（即時娛樂）