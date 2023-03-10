廉政狙擊｜「多變屠敏」勁搶戲 胡定欣奇招曬視后功架 (14:06)

胡定欣幾個微表情已顯示其內心強烈的哀痛，在眼眶中打滾了足足10秒仍沒有掉下來的眼淚，更別具感染力。（大會提供）

傅嘉莉﹑陳楨怡在無綫《廉政狙擊》演出獲好評，而主要演員暫時則以胡定欣飾演的屠敏，及黃智賢飾演的奸角卓廷光最搶鏡。本周兩大好戲之人有不少對峙場面，除了掟酒杯講數戲，還有「隔空對峙」場口。

事緣屠敏線人忠叔（蕭徽勇飾）身份敗露，遭卓廷光殘忍活埋，卓廷光發現忠叔身上掉出的偷聽戲，即向著偷聽器「大力示威」及試探；為免泄露身分，將戰友慘况聽在耳中的屠敏，全程強忍憤怒及哀痛，定欣演繹相關場口的層次感。

之後拜祭忠叔一幕，傷心又不甘的屠敏接受戰友Vani（蔡潔飾）及Grace（陳庭欣飾）等安慰一幕，亦盡顯視后功架，除了幾個微表情已顯示出內心強烈哀痛。

另外，胡定欣的「多變Image」亦相當吸睛，繼上星期「青春少女」Look，本周再有「曲髮賢慧闊太Look」；根據造型，看得出劇組及定欣均花了不少心思塑造「輕熟女」味道。

此外定欣還不定期送上額外驚喜，前晚一集做gym場口，定欣在鏡頭前騷背肌，問到定欣該個場口，是否劇組專誠加插讓她Show Quali，她笑謂：「場戲我唔知係咪專登加畀我，好在平時都有操開，變相佢哋喺gym度叫我做拉背時，都即時可以做到而又不失效果。」

有網民要求開拍《屠敏外傳》，定欣聞言雀躍謂：「如果真係有，我相信呢個故事會再入肉啲，或者再有『屠敏2.0』呢類復仇者角色，我都好歡迎同想再挑戰，最緊要觀眾鍾意睇。」

（即時娛樂）