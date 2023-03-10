中年好聲音｜12強生死鬥 吳大強年輕照曝光 梁浩銓獲神秘歌手打氣 (16:33)

無綫《中年好聲音》周日（12日）晚播出第15集，將展開第六部曲故事之歌《十強戰！首回合生死鬥！》，12強選手根據上集分數排名，由高至低自行挑選今回合比賽出場次序，今回合將分成上、下半場比賽，每場最低分選手將會被淘汰。

後晚播出上半場比賽，出場名單是《時光倒流二十年》梁浩銓、《交叉點》丁文俊、《空凳》顏志恒、《Never Enough》羅啟豪、《留給這世上我最愛的人》周吉佩以及《If I Ain't Got You》支嚳儀，而嘉賓評審是Eric Kwok（郭偉亮）。

12強選手各自面對不同「中年人人生課題」，製作組特意為各人做深度專訪，讓觀眾對他們有更全面認識。當中梁浩銓面對人生課題是「友誼」，曾參加新秀的他，年輕時曾經迷失過，與大部分朋友失去聯絡，製作組有見及此，特別邀來一位浩銓過去十分熟悉的神秘歌手，為他加油打氣，當浩銓看到神秘人現身時，感到驚喜，2人多年沒見，即摟作一團，神秘人說：「最開心嘅係，見番佢仲係唱緊歌，我都中年喇，唔容易㗎！」

顏志恒面對的課題是「遺憾」，來自單親家庭的他自小父母離異，由顏媽媽獨力湊大3個小朋友；顏志恒因而對爸爸一直有誤解，直到爸爸離世後才感到遺憾，他說：「爸爸走咗之後，我個腦一片空白，幾日之後先識得後悔，後悔佢在生時冇乜陪佢，點解連一張合照都冇。」

獻唱《空凳》的顏志恒表示，歌詞中的「曾懶說半句我愛他」正是他的寫照。現為兩子之父的顏志恒，獲太太與兩個囝囝神秘現身送驚喜。至於最強黑馬羅啟豪面對人生課題則是「傳承」，原來羅媽媽曾經贏過歌唱比賽，更曾獲機會簽唱片公司，惟羅媽媽選擇家庭而放棄機會，故現時啟豪其實是「傳承」着媽媽的歌唱夢。

另外，「See Saw先」社交平台早前上載12強選手宣傳片段，12人各自訴說自己的故事，當中有淚有愛有洋蔥。吳大強憶述受胞兄薰陶愛上音樂：「因為我阿哥，我開始鍾意聽英文歌。咁多年，我投入地工作、有個幸福家庭，𠵱家退咗休，我仲有好多嘢想做，有好多夢想！」

曹敏寶則坦承生完小朋友後患過焦慮症，她說：「唔想再唱歌，唔想再見人，慶幸我人生最好嘅朋友朱朱（朱智賢），喺谷底扶番我起身。」

（即時娛樂）