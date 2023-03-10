柯煒林心直口快易得罪人 遭談善言大力掌摑 俊臉留手指印 (17:20)

蘇皓兒透露劇中有幾場接吻戲，可是對手吳肇軒患病，她不慎中招也病了。（林蘊兒攝）

柯煒林跟談善言老友鬼鬼，2人早前拍了一場摑面戲。（林蘊兒攝）

柯煒林、衛詩雅、吳肇軒、談善言、蘇皓兒等參演的ViuTV原創劇《Food Buddies》，今天（10日）舉行開鏡拜神儀式。

柯煒林介紹角色時，口快快叫衛詩雅做前輩，衛詩雅即瞪大眼扮嬲作勢打人，嚇得柯煒林掩面連聲道歉，扮跪地求饒。事後訪問他一臉尷尬內疚，直認經常心直口快易得罪人，盼衛詩雅不要嬲，今次純屬無心之失。

柯煒林與談善言老友鬼鬼，私下經常互窒，兩人拍完一場摑面戲，笑稱即解決私人恩怨。柯煒林說：「場戲要談善言一巴打過來，我塊面留有手指印，好彩一Take過拍完，我懷疑是她要求導演加戲。」談善言反駁指平日常被對方欺負，見劇情需要便用力打他一巴，連幕後也笑稱大快人心。

柯煒林另一套劇《冰上火花》未完成，兩劇拍攝時間重疊，但他尚有休息時間，仍能兩劇應付。對於《冰》劇對手陳卓賢（Ian），在社交網分享一臉倦容相，稱工作要連踩30小時沒休息，擔心會捱病，柯煒林亦感無奈：「因為遷就冰場時間，所以要通宵拍攝，都知道大家辛苦，不過那邊拍完戲，大家會一齊食東西補充體力，拍此劇又是要食，兩邊夾埋我一日食足3餐。不過新劇要少少騷肌，為操弗身形要食烚雞胸肉。」

談善言同樣兩劇在身，因早前受腳傷影響，稍後要為新劇《打天下2》補戲。她說：「現時行得走得，但不能太激烈動作，醫生建議拍戲時要戴上護膝。」

蘇皓兒透露劇中有幾場接吻戲，可是對手吳肇軒患病，她不慎中招也病了，再傳染其他同劇演員，結果變成交叉感染一齊生病。此劇幕後班底來自《金宵大廈2》，蘇皓兒開心大家再次合作拍劇，指《金》劇題材較陰沉，今次劇情較輕鬆，跟台前幕後合作愉快。

（即時娛樂）