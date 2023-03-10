泳兒到社企餐廳開工 難忘斬海南雞 自爆最擅長洗碗 (18:45)

泳兒參與港台電視部的《社企係咁Run》，參與社企工作，周日（12日）播出的節目中，泳兒應邀到一間由本地殘障人士主理的社企餐廳，跟員工學習烹調新加坡食品。

餐廳老闆來自新加坡，店內設計參考當地的「排檔」布置，曾移居當地住了10多年的泳兒，甫進店已很有親切感。自問烹飪技術未至於「地獄廚神」的她，最想念海南雞飯和叻沙，於是跟兩位殘疾員工學習，準備菜式材料，幫忙煮「油飯」及製作叻沙的「湯膽」。她更獻出第一次：斬海南雞，首次掌握將雞斬件處理的步驟，以及擺碟技巧，送餐時連客人都讚賣相不錯。

她說：「聽到員工經常勉勵我：『不要緊，做得好，100分！』真的很鼓舞。別人是這樣指導他們，他們就照樣用同一方式指導我，很有傳承的感覺。」縱使有一點「騰雞」，泳兒也順利完成工作。

此外，泳兒發揮拿手技能，就是洗碗，她說：「我在家裏很喜歡洗碗！比起烹飪，更愛洗碗。見到一隻隻污糟邋遢的碗碟變乾淨，感覺好滿足，好治癒！」

泳兒表示這是她第一次在餐廳打工，經過3天拍攝，雙手已覺很累，因為炒餸好似健身一樣，她特別感謝員工的耐心指導，直言第一次長時間近距離接觸殘疾人士，令她對殘疾人士的看法完全改觀，她說：「開初以為他們會很怕醜，驚陌生人，但原來他們都很熱情，錄影時也無懼鏡頭。見到他們工作時散發出開心和滿足，我認為這比掙錢更重要。」

她又謂今次的合作讓她自我反省：「一般人會以憐憫的眼光，看待身體有殘缺的人，以為捐錢是最直接幫他們的方法。其實鼓勵性的幫助，製造多點機會給他們才是最重要。當他們得到大家的認同，心靈上亦會獲得滿足。」

（即時娛樂）