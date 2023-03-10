解風東京｜杜如風歎「豪華和牛盛宴」 自爆鍾意臭男人？ (19:00)

杜如風豪歎32,000日圓（約1850港元）的「豪華和牛盛宴」14味，還有品嘗臭味系「藍芝士配無花果」班㦸。（大會提供）

杜如風（Helen）近日為J2主持旅遊節目《解風東京》，昨晚（9日）第四集內容豐富，Helen發揮「潮人」功力，先後現身原宿美妝旗艦店及表參道型格潮牌玩具店，為大家介紹不同化妝品、護膚品及潮牌Figure。

先說佔地過萬呎、集齊逾600個品牌的美妝旗艦店，該店特色除了夠光猛，產品分類亦精細。由於種類繁多，不乏刁鑽產品，包括「眼用陰影筆」、「瀏海液」及「勾髮鬢神器」，口直心快的Helen，親自評價新奇產品試用感，當中不乏負評：「我覺得好恐怖喎」、「我就唔係好想化呢啲妝啦，點解要整到自己有眼袋呢？」

昨晚一集美食質素亦相當高，之前介紹過CP值超高的320港元「海膽六食」的Helen，今集轉玩豪食。首先是位於新宿的頂級和牛食店，該店價錢32,000日圓（約1850港元）的「豪華和牛盛宴」14味，不但每枱客人均可享用獨立房及有專人服侍，食材亦道道矜貴兼有特色，包括：「水魚和牛湯」、以生牛肉做主打的「嚴選和牛併毛蟹手卷」、「上等牛頸脊壽喜燒配白松露」及「牛柳配赤鯥土鍋飯」等。

Helen多次驚嘆兼大讚：「啲肉汁係爆出嚟」、「好犀利，一嚿肉燒到兩種生熟程度」、「直情好似雪糕咁融喺口入面」。Helen還品嘗特色法式班㦸，除了有鹹味系「魚子醬雞蛋」，還有臭味系「藍芝士配無花果」，雖然價錢不算便宜，但Helen甚為欣賞，她說：「芝士同男人一樣，我都係鍾意愈臭愈好。」

（即時娛樂）