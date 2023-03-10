Lokman稱MIRROR英文團歌主攻女性市場 籲姜濤健康減肥 (20:09)

第47屆香港國際電影節將於3月30日至4月10日舉行，鄭保瑞執導的《命案》及許鞍華的紀錄片《詩》，一同成為電影節開幕電影；而卓韻芝執導的《送院途中》則是閉幕電影。

大會今天（10日）舉行記者會，導演以及一班演員包括楊樂文（Lokman）、吳廷燁、陳湛文、袁澧林、游學修等上台輪流介紹角色，余香凝以電影節青年大使身分撐場。

鄭保瑞作品《命案》由林家棟、Lokman合作主演，內容涉及風水命理，故事瀰漫驚慄氣氛，現場播放預告片，見Lokman目露凶光表情陰森恐怖，他受訪時承認早前赴柏林影展看片，自己也不禁嘩嘩聲，感謝團隊推動他演得更盡。

另外，MIRROR將於3月17日推出英文新歌，Lokman認為可以試拓展廣東話以外其他市場：「MIRROR不只會唱廣東歌，可以轉一轉，測試大家口味，我們團歌平時比較老少咸宜，今次內容講兩性關係，主打女性市場。」

提到腳傷未完全治癒的姜濤，近日被指到鬧市拍廣告，有指姜濤心情緊張又擔心身形，拍攝時似胃口麻麻。Lokman代為解釋：「工作時我們都沒有心機食得落，姜濤已經好叻，上次出席活動，見他從容對答我都不用幫手，想瘦都要慢慢來，我們沒有引誘他，反而逼他要健康地減肥，例如提議他踩單車，或者跟Stanley（邱士縉）健身。」

同獲提名的袁澧林和余香凝，仍未揀定戰衣出席香港電影金像獎頒獎禮。前者表示頒獎禮舉行前決定戒糖減肥，連最愛的珍珠奶茶都要暫時戒飲，如果得獎當晚就飲一杯獎勵自己。

（即時娛樂）