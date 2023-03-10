古天樂新戲演魔術師 拍水箱解鎖戲被扇葉𠝹傷手縫9針 (21:38)

古天樂、蔡卓妍、馮德倫、文詠珊、吳千語、吳雨霏、魏浚笙、Tyson Yoshi（程浚彥）、劉俊謙與女友蔡思韵、吳家忻（Kayan9896）、倪晨曦等今晚到尖沙嘴出席品牌專門店重新開幕活動，吸引不少途人、粉絲圍觀，迫爆商場。

古天樂（古仔）表示剛完成新片，戲中他飾演魔術師，拍攝前學魔術，但要練到很純熟好難，唯有盡量做好。他指拍攝都有危險性，有場戲拍他在水箱解鎖，被扇葉𠝹傷手傷縫9針，現已痊癒。還有很多潛水戲，雖然他喜歡潛水，但拍戲始終不同，在狹小空間拍攝徒手閉氣，還要做戲。

他演出卓韻芝執導的《送院途中》獲第四十七屆香港國際電影節選為閉幕電影，卓韻芝爆他是喊包。古仔表示與戲中女兒有多場感動戲，他讚這位小演員：「她在《明日戰記》也演我女兒，雖然合作有默契，但她始終是小朋友，有時有壓力會喊不出，但她已好叻，很多鏡頭一take過。」

提到他與郭富城、劉青雲主演電影《掃毒3》暑假上映，有指會跟梁朝偉與劉德華合演的《金手指》對撼。古仔稱未知《金手指》映期，應該不會安排同時間上映。他開心疫情放寬後，陸續有多部大片上映。

問到蔡天鳳碎屍案，一名被控一項協助罪犯罪的女子曾與不少圈中人合照，其中有他，古仔聞言說：「無回應。」

（即時娛樂）