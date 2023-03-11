林明禎睇港產片大 盼有機會與兒時偶像周潤發周星馳合作 (16:53)

《第十六屆亞洲電影大獎》明晚舉行，今年共有來自22個國家及地區的30部作品入圍，競逐16項大獎，當中包括《風再起時》、《梅艷芳》、《燈火闌珊》、《明日戰記》及《正義迴廊》共5部香港電影，5部香港電影分別角逐最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員等多項殊榮。「宅男女神」林明禎將擔任頒獎禮的青年大使，其他嘉賓還包括日本知名導演是枝裕和、日本殿堂級男演員西島秀俊、靚仔演技派韓星任時完、國際知名武術指導袁和平、劉嘉玲、鄭裕玲、周秀娜、袁澧林、來自台灣的宋芸樺及王淨、《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）人氣法國男星Lucas Bravo、「終身成就獎」得主洪金寶、「卓越亞洲電影人大獎」得主日本型男阿部寬及「AFA新世代獎」得主韓國型男池昌旭等。

林明禎小時候已常看香港電影，周星馳電影系列更是一家人的最愛。她說︰「我覺得《逃學威龍》中的周星馳好帥！只要是喜歡的電影，我可以一直重複看無數次，印象深刻的第一部電影是《開心鬼》，第一次看到哭的電影是《阿郎的故事》， 剛好都是香港電影。我小時候的偶像是周星馳、周潤發，希望有機會可以和他們合作，或是見到本人，那就心滿意足。」林明禎續指港產片對她影響很深︰「看港產片時，每次看到香港那些燈光閃閃的照片和老街，就對香港有一種莫名的憧憬。我記得第一次打工儲錢帶家人出國的地方就是香港，還帶了兩個弟弟去海洋公園，還真沒想到有機會來到這裏生活和工作。我還記得小時候看完《食神》後，就和姊姊拿家裏煮好的肉丸用乒乓拍一直打，然後就會很失望說怎麼都沒有《食神》中的肉丸厲害。」

（即時娛樂）