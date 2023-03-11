柳應廷性格樂觀 做MIRROR心靈治療師 助隊友減壓 (17:59)

柳應廷自言是開心組組長，因性格比較樂觀，歡迎MIRROR隊友有問題時找他，他願成為隊中的心靈治療師。（林蘊兒攝）

柳應廷（Jer）上月尾推出新歌《從零開始的新世界》，曲風輕快，有別於他過去3年感覺較暗黑沉鬱的作品。Jer與樂隊The Hertz主音Herman一同創作旋律，僅花了兩個小時完成，非常順利。談及首次作曲的原因，他透露是因為花了很長時間聽Demo也找不到心儀歌曲，便決定親自創作，將自己幻想的世界呈現出來。「今次歌曲的效果幾有火花，大家都喜歡，算是成就解鎖。我已創作好另一首Band Sound風格的歌曲，望以『新世界』作主題，代表我可以玩不同類型的音樂。」

《從》的MV畫面有如秘密森林，有《愛麗絲夢遊仙境》的兔仔、女后、女巫等角色，Jer更化身「舞王柳」曬舞技，又與小朋友共舞。「我對米高積遜（Michael Jackson）拖小朋友唱歌，宣揚愛的信息一幕印象深刻，因此今次決定跟小朋友一起跳，幸好沒有白費在MIRROR 4年來的訓練。綵排時，發現小朋友很專業，最好笑是他們會偷望我，又表示『我媽咪好鍾意你』，真的很可愛。感謝家長准許他們的小朋友，未做完功課都趕來拍MV。」

MIRROR隊友江𤒹生（AK）未來專心拍戲暫不再出獨唱歌，Jer清楚其未來以音樂為主，以出唱片及開個人演唱會為目標，亦有信心兼顧其他工作。他坦言除了音樂，也喜歡演戲。「很開心獲提名角逐香港電影金像獎的『最佳新演員』，像打了支強心針。我比較貪玩，歡迎大家找我拍劇、拍電影。」

談到他曾被發現在活動上令姜濤放鬆心情，因而被封為MIRROR成員間的「心靈雞湯」，Jer理解隊友或會在某些場合特別緊張，於是便傾偈逗對方開心。「做這一行很大壓力，壓力太大會影響表演，變成惡性循環，開心、輕鬆地工作反而會更好。很多心理或生理毛病均源於不開心，我不介意帶MIRROR兄弟去頌缽和冥想，助大家忘記壓力與煩惱。」

Jer認為現在的觀眾不會再將偶像設定在一個框框內，做最真實的自己更令人接受，太多掣肘反而會令自己不開心。MIRROR 12子經過幾年的磨練，已學會透過善意批評令自己成長，惡意批評就不理會。Jer自言是開心組組長︰「我和Edan（呂爵安）比較樂觀，大家見到我們鏡頭前做醜樣表情，就知幾放得開，最緊要大家開心！歡迎他們想不通時找我，我做大家的心靈治療師，最好有錢收，哈哈！」

（即時娛樂）