陳百強逝世30年 張敬軒︰Danny的音樂影響深遠 (19:42)

陳百強（Danny）逝世30年，約200名歌迷今日舉行《陳百強Never Say Goodbye紀念音享會》，Danny的哥哥家姐、音樂人鮑比達、林慕德、鄭國江亦有出席，賈思樂則擔任活動主持。視Danny為偶像的張敬軒因工作未能現身，預先拍下片段在活動上播出。軒仔很喜歡Danny多首作品，說每次經過港鐵站也會記起歌曲《幾分鐘的約會》。他指Danny的音樂影響深遠兼無處不在︰「除了他的歌，我還欣賞他的氣質。聽前輩說，Danny生前很喜歡買家俬和靚東西，可見他的生活品味。相信就算經歷幾多不同年代，大家仍會繼續記得Danny的音樂。」

賈思樂首次參與陳百強紀念活動，專誠返港擔任主持一職。他回想與Danny差不多同期出道，曾一同擔任港姐決賽表演嘉賓，最印象深刻是曾邀請Danny擔任其節目嘉賓，發現他外表斯文，原來很玩得。賈思樂說︰「當年一起去Disco玩，Danny立即去跳舞，完全不理會別人眼光，表演慾強。我很欣賞他的衣著品味，惟如何抄襲也不及他好。他有一班忠實粉絲，我很羨慕。我將來死後，仍有人記得我已很開心。」賈思樂計劃明年開騷︰「幾年前因社會活動而暫停其中一場騷，希望明年有機會重演。現在找贊助商比較困難，我又事事要求完美，要演唱會做到最靚，隨時要自掏腰包補貼。」

（即時娛樂）