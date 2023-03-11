亞洲電影大獎｜林明禎預備相機瘋狂集郵 宋芸樺想與劉德華演對手戲 (19:58)

林明禎、宋芸樺今日出席《第十六屆亞洲電影大獎》活動，擔任「青年大使」的林明禎更帶同姊姊林詩枝到場。林明禎透露已準備好戰衣出席明晚舉行的頒獎禮，性感程度如何就先賣關子。她表示已準備好相機，準備明晚瘋狂「集郵」，最想與張藝謀、是枝裕和、劉嘉玲及湯唯合照。提到為廣告翻唱的廣東歌將推出，林明禎非常緊張︰「上次翻唱王菀之的歌，全部人聽完叫救命，問為何沒字幕，又以為是泰文歌。我今次真的是用生命去唱，很盡力。」她透露在港租住的新居獲家俬贊助，新屋目前仍在裝修。談到與姜濤做鄰居，林明禎說︰「不知道，我未入住，也未碰過他。設計師說裝修完，才給我驚喜，叫我不要上去。我是個除了工作便沒什麼事情做的人，每天留在家，所以願意花錢裝修。」

宋芸樺被問到可有想合作的香港演員時說：「我一直遺憾在電影《我的少女時代》中未能和劉德華演對手戲，希望有機會能夢想成真。我想和他演情侶或彼此角色上有大家意想不到的關係。只要能和他合作，就能完成我2023年的願望。另外，我看過《幻愛》，也希望與劉俊謙及蔡思韵等新生代演員合作。」柯震東早前拍戲時意外受傷，宋芸樺說︰「看報道後已即時慰問他，見他出來已康復得非常好，希望他早日恢復，我十分期待他的作品。拍攝時發生意外有時無法避免，都要靠專業團隊幫忙。」

（即時娛樂）