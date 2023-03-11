李幸倪轉新公司跳出舒適圈 計劃開紅館演唱會 (23:12)

李幸倪（Gin Lee）今年1月宣布加盟英皇娛樂後，獲公司全力打造，繼推出跳唱歌《Dum Dum》後，近日再推出第2首新歌《單戀這件小事》，3個月內出兩首歌曲，她感受到公司重視，也是他們計劃之內，目標今年出4至5首歌，儲夠歌年底或明年初開騷，場地直指紅館。

她承認當初選擇離開環球加盟新公司重新開始不是一個容易決定，當中經歷很多掙扎、質疑和害怕，但她覺得趁還有勇氣時，應該勇敢走出舒適圈，找機會超越自己有新的突破，需要新的衝擊和火花，不可以太舒適於同一個環境。她坦言英皇吸引她加盟其中原因是好有誠意，除滿意的「轉會費」，還有各方面配套和資源，令她安心發展事業。有覺得她轉新公司後開朗不少，她表示與不同拍檔工作，會有新衝擊及火花，加上她有調整心態，感覺如到一個未去過的地方展開一段新旅程，心情非常興奮，公司給我很多信心和安心，常提她要放鬆一點，多表達自己、做回自己。她以前可能怕講錯說話，反而框死自己，其實她是幾搞笑的人。

Gin Lee無論在形象、性格、心態調整和音樂上都不斷鞭策自己，希望做得更好，令大家覺得「Gin Lee都唔係咁悶啫。」唱歌外，加盟英皇是否想嘗試拍電影？Gin Lee笑指遲一點會想，今年將大部分時間投放在音樂上，「如果有機會，我想做喜劇的武打明星，有得搞笑，又有得打，我小時候學過跆拳道，身手都可以。」

今次新歌《單戀這件小事》是一首帶點復古味道的R&B曲風，講小時候大家為喜歡的人，可以奮不顧身去喜歡，甚至為對方做一些很傻豬的事，但同時幾享受這個狀態。而人大了，以她為例出來工作後就未必有那麼多時間和精力，像小時候很單純地喜歡一個人，希望帶出信息，喜歡一個人時，從中發掘新的或更好的自己。

（即時娛樂）