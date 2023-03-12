《以神之名》導演讚方力申女友葉萱 值得尊敬 (00:48)

《以神之名：信仰的背叛》導演曹聖鉉（左圖）前日出席首爾座談會，稱葉萱（右圖）等受害者願意出鏡，值得尊重，而不是嘲笑及指摘她們。（網上圖片/視頻截圖）

影視串流平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》本月3日上架，講述韓國新興宗教領袖不為人知的陰暗面。節目公開後不僅登上香港地區點播榜冠軍，在韓國亦掀起熱話。

《以神之名：信仰的背叛》導演曹聖鉉前日出席首爾座談會，表示與反邪教組織領導人金道亨教授的父親見面後，決定製作這部紀錄片，金父替兒子𠄘受襲擊，曹聖鉉深被對方感動，坦言製作《以神之名》兩年期間，他與家人也有被襲危機。座談會當日，Netflix方面禁止傳媒與曹聖鉉接觸，也是為了保障他的人身安全。

曹聖鉉透露與200多名受害者會面，邀請他們出鏡並不容易，試過採訪當天突然失聯。他提到其中一名受害者、方力申女友葉萱（Maple），不是首次受訪談及受害經過，但好像很少人記得她；為了不想再有受害人出現，所以紀錄片要更真實呈現，「如果不如實呈現，就會被反駁是偽造的語音及影像」。曹聖鉉又指葉萱等人應該受到尊敬，不能成為被指摘或嘲弄的對象，「不要忘記她的勇氣，而不是指摘她的智商低」。

曹聖鉉談到韓國正出現搜刮誰是邪教信徒的情況，他稱宗教自由，信徒沒有做錯，錯的是主教及管理層，應該思考韓國司法制度問題。曹聖鉉表示希望《以神之名：信仰的背叛》能引起話題，成為信徒退出的契機；他稱身為父親，用傷痛的心情拍攝「嬰兒花園篇」，暗示該篇章可能會有人申請禁制令，或很快被下架。

（即時娛樂）