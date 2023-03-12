《斷網》視像謝票場 郭富城讚「老婆」勤力 畀足100分 (20:22)

電影《斷網》今日於ELEMENTS 圓方舉行視像謝票場，郭富城身處美國拉斯維加斯進行巡迴演唱會而賴雅妍在台灣準備舞台劇未能來港，為了答謝影迷支持，特意以視像形式越洋與現場觀眾見面。賴雅妍說：「我很喜歡《斷網》這部電影，都已經看了兩次，也準備了一些簡單的廣東話跟觀眾們打招呼。」

在視像謝票場中，城城感謝觀眾的支持，說：「我一直很喜歡《斷網》，今次題材相當新鮮。在演員路線上我不斷尋求突破、搵新方向，希望找出更多不同元素放於角色上，見到更多面不一樣的自己，這對我來說相當重要。」賴雅妍在戲中飾演城城的太太杜詠姍，她先以廣東話跟觀眾自我介紹並感謝大家支持，再以普通話說：「這次非常開心跟Aaron哥合作，可以練習到廣東話，又可以跟這麼多演員合作，拍攝題材十分新穎的純港片，對我來說是挑戰也是榮幸。」

城城大讚賴雅妍，說：「雅妍是個非常勤力、專業且極具潛力的演員，其實我有睇過佢之前的戲，演一個男仔頭，覺得佢同我都一樣，會搵好多不同路線。戲中佢要講廣東話，知道佢花了很多時間去練習，而且情感非常飽滿，有爆發力之餘又懂得收斂，我畀100分。」雅妍獲城城的高評價感榮幸，說跟對方合作感受到強大的演員魅力，也幫助她演這個角色，他帶領得相當好。

（即時娛樂）