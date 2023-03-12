亞洲電影大獎｜《正義迴廊》麥沛東奪最佳新演員 (20:48)

《第十六屆亞洲電影大獎》今晚於香港故宮文化博物館舉行，麥沛東憑電影《正義迴廊》獲頒「最佳新演員」。宣布得獎一刻，麥沛東掩着嘴，一副不敢相信的樣子。

他說︰「其實我都係第一次嚟到《亞洲電影大獎》，多謝大會，多謝《亞洲電影大獎》。其實我冇諗過，因為有睇過其他提名名單嘅作品，我覺得佢哋真係演得好好﹗我要多謝《正義迴廊》嘅團隊，佢哋真係好用心、好唔計較、好努力嘅團隊。我亦都要多謝翁子光，因為呢個角色原本唔係我做，係因為一啲事要換演員，所以換到我。好多謝監製翁子光、多謝何爵天導演，佢哋兩個冇睇過我任何作品、任何演出，但係選擇我去做呢個背景好複雜嘅角色。對於冇人認識嘅我，係一個好勇敢嘅表現。」

麥沛東同時多謝戲中的好拍檔、現實中的好兄弟楊偉倫，他說︰「係佢推薦我去演呢個角色，呢個獎有一部分係屬於佢。佢話我攞獎，佢會開心過佢攞獎，證明佢眼光好好。多謝楊偉倫，你眼光真係好好，多謝﹗」麥沛東接着多謝太太及父母，稱父母令他堅持演藝事業，太太在他疫情下沒工作時說「你冇工作，我有份全職，我頂」。麥沛東對台下的太太說︰「我希望日後唔使你頂，我希望我全部頂晒，多謝我太太。」

麥沛東最後多謝支持《正義迴廊》的觀眾，希望大家繼續支持香港電影及舞台劇、支持亞洲不同的人繼續拍攝好電影，令世界各地的人更欣賞好電影。

（即時娛樂）