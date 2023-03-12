亞洲電影大獎｜洪金寶獲頒終身成就獎眼泛淚光 笑言要棄武從文爭影帝 (23:19)

洪金寶在今晚舉行的《第十六屆亞洲電影大獎》上獲頒「終身成就獎」，他上台領獎時獲全場起身致敬。洪金寶致辭時心情激動得眼泛淚光，太太高麗虹亦眼濕濕。洪金寶說︰「本來我都好平靜，但係呢一刻我忽然間想喊。喺呢3年，喺呢個疫情入面，我哋嘅電影圈好靜，尤其是動作電影，靜到不得了，乜都做唔到。我每日就係朝早去買餸，食完中午飯後，下晝再去買餸，食夜晚嗰餐，冇嘢做。電影對我嚟講，好似冇乜關係咁。我喺度諗，我係咪同電影圈冇關係嘅呢？但忽然間，聽到亞洲電影大獎畀一個終身成就獎我，真係好意外，好驚喜，好高興﹗」

洪金寶表示太太為他挑選了今晚這身服飾，他穿上後曾覺得太隆重，認為應該等獲得「最佳男主角」時才穿上，惟太太不認同。洪金寶續說︰「我老婆同我講︰『傻佬，最佳男主角邊有終身成就獎分量重？最佳男主角每年都有機會攞，但終身成就獎要做幾十年先有機會攞。』所以我就著咗呢套衫嚟。著完呢套衫，我又喺度諗，幾時先有機會攞最佳男主角呢？要拍啲乜嘢戲先可以攞到呢？唔通依家再叫我去練功，我依家7條有1啦，冇咁多精力。」

洪金寶笑言決定棄武從文，要練成「毒舌」口才，然後拍攝電影《毒舌特工爺爺》，相信這樣就有機會贏得影帝獎項。他笑言︰「仲要呢部戲上映時，唔准有任何電影上，上網嘅電影都唔准，淨係呢部《毒舌特工爺爺》做一年，咁我諗我嘅票房都應該幾高。」洪金寶最後恭喜《毒舌大狀》打破香港史的紀錄，也多謝觀眾那麼支持香港電影。

（即時娛樂）