HYBE棄爭SM娛樂經營權 韓國男團NCT如期出小分隊 (00:02)

韓團Super Junior、少女時代及EXO所屬事務所SM娛樂最近出現股權變動，現任管理層早前單方面宣布SM創辦人李秀滿卸任總製作人職務，並與Kakao娛樂達成協議，發新股讓後者成為第二大股東。其後防彈少年團所屬事務所HYBE從李秀滿手中購入14.8%股份，躍升為大股東。HYBE本銳意取下SM經營權，但洽購小股東股票觸礁，昨日HYBE宣布退出這場收購戰，Kakao取得SM經營權，HYBE將與SM展開合作。

HYBE昨日公布與Kakao達成協議，HYBE會停止收購SM。據悉HYBE參與爭奪戰導致市場過熱，股價已超出合理範圍，對HYEB股東利益造成負面影響，經考慮後有此決定。Kakao按原定計劃本月26日前，以每股15萬韓圜（約891港元）向小股東收購SM股份。據悉HYBE與Kakao本月10日談判，3天後達成合作協議，但未有透露具體內容。

Kakao表示尊重SM的資產和動力，包括員工、藝人及粉絲，會保障SM自主獨立營運，並依照現有管理層提出的「SM 3.0」發展方向，加快SM全球化步伐。「SM 3.0」主要內容是2025年前，將SM旗下藝人增至21組以上，每年發行約40張專輯、舉行400場演唱會。如今SM經營權塵埃落定，相信可如期推出新團如NCT東京小分隊及虛擬歌手等，以及明年下半年在美國推出新組合。

（即時娛樂）