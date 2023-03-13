《魔域奇兵》童星關繼威 曾伙鄭伊健拍《無限復活》 (10:36)

楊紫瓊曾在社交網公開與關繼威於1980年代的合照（左圖），多年以後兩人在《奇異女俠玩救宇宙》扮演夫妻（右圖）。（網上圖片/劇照 ）

關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》繼金球獎、影評人選擇獎及演員公會後再下一城，在奧斯卡再奪最佳男配角，讓失落超過20年的演藝夢，得嘗甜蜜結果。

剛宣布關繼威得獎他已熱淚盈眶，他自言自己的旅程由一艘船開始，在越南出生的他在1970年代隨父母輾轉到美國，現年51歲的關繼威表示，「我在難民營住了1年，最終來到荷李活這個最大舞台。他們說這樣的故事只會在電影發生，我不能相信會發生在我身上，這就是美國夢」。他稱必須要相信夢想，自己也曾想過放棄，「在座的所有人，請讓夢想繼續」。

關繼威童星出身，本來陪弟弟David為史匹堡（Steven Spielberg）執導的《魔域奇兵》試鏡，怎料被選角指導看中，最終得到片中Short Round角色，與男主角夏里遜福（Harrison Ford）有大量對手戲。其後亦演出了《小靈精》（The Goonies），以及跟《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）合演《再生怪傑》（Encino Man）等。不過隨年齡漸長，亞洲面孔沒多少演出機會，他入讀南加州大學主修電影，並轉而擔任幕後；曾習武的他，曾為《變種特攻》等片當動作指導，亦拍過港片《無限復活》，與鄭伊健合作，又演出過台劇《大太監與小木匠》。

直至2018年看到全亞裔卡士的《我的超豪男友》叫好叫座後，已近半百之齡的關繼威重燃演藝夢，獲得太太支持後，致電經理人稱想復出，沒多久就得到《奇異女俠玩救宇宙》的試鏡機會。他曾在訪問中表示，《奇》片在新冠疫情前已完成，但映期延遲，一度讓他失去健康保險；直到去年《奇》片上映，大受歡迎，奠定他得獎的夢幻之途。

（即時娛樂）

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