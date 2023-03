COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)的舞蹈員男友李啟言(阿Mo),去年7月尾在MIRROR紅館演唱會墜屏意外中嚴重受傷,至今仍然留醫,康復路漫長。So Ching自男友受傷後停工5個月,至今年1月初復出,於工作及照顧男友方面兩邊走。So Ching今日在Instagram轉發阿Mo前年4月在社交網分享的戶外跳舞片段,留言︰「The reason why I sang "Get Lost". Thanks for my friends to reproduce his piece last night﹗(我唱《Get Lost》的原因。 感謝好友昨晚轉載他的作品。)」

(即時娛樂)