李駿傑盼多方面發展 今年出3首歌 唔心急追趕隊友步伐 (15:01)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出新歌《Closer》，在MV中以不同造型演繹曖昧浪漫愛情故事，更特別將一頭金髮染成粉紅色，配上西班牙曲風及性感舞姿，予人耳目一新感覺。《Closer》的歌詞足足修改了8次，Jeremy說：「之前的歌曲較沉重，今次希望給人輕鬆和直接的感覺，愛情相關的題材最能引起共鳴，因此提出了意見，誕生了這首歌。今年第2、3首歌已經定好主題，第2首會較沉重，第3首就會有激動的感覺。」

談到被監製王雙駿封為「勤力之鬼」，他直言不敢當，認為藝人必須要勤力愈來愈進步，才能不斷做出更好的作品。Jeremy說：「我希望令大家看到我的不同面貌。雖然公司暫時未有安排，我無論是電影、電視劇、舞台劇及綜藝節目也有興趣做，正等待適合角色。我很想飾演殺手，跟平日的形象很不同，演搞笑殺手也可以。」

被問到可心急要急起直追部分MIRROR隊友在演藝事業上的發展，他說︰「大家雖是同一團，但有不同的路，擅長的也不一樣。我覺得現在的發展方案令我最舒服和開心，我又不心急，大家有不同步伐，我的步伐是要慢慢累積。」

Hair:Lydia Yung @CHIC Private I salon

Makeup:Cherie Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V, Rickyy Wong, Christian Louboutin

場地：HERE Studio

（即時娛樂）