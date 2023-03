So Ching伙Winka開騷 透露正物色看護 親自培訓後照顧阿Mo (17:00)

So Ching和Winka騷後自評表現麻麻。(林蘊兒攝)

So Ching獻唱男友阿Mo前年曾在社交平台分享的戶外跳舞片配樂歌曲《Get Lost》。(大會提供)

So Ching與Winka合唱林家謙的《神奇的糊塗魔藥》為音樂會揭開序幕。(大會提供)

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)、陳泳伽(Winka)原定去年8月於九展Music Zone舉行音樂會,惟開騷前1個月發生MIRROR紅館演唱會墜屏意外,So Ching的舞蹈員男友李啟言(阿Mo)在意外中嚴重受傷,So Ching因此停工5個月,令音樂會延至昨晚舉行。So Ching與Winka合唱林家謙的《神奇的糊塗魔藥》為音樂會揭開序幕,Winka未知是否太緊張,唱至尾段時一度甩嘴,立即按着心口一臉尷尬,So Ching見狀立即代好友唱下去,完成合唱後擁抱以示鼓勵。兩女隨後輪流獨唱,Winka演繹其個人作品《無名》及《一手造成》回復自信,未再失準。全晚不斷獲歌迷打氣的So Ching狀態大勇,獻唱男友阿Mo前年曾在社交平台分享的戶外跳舞片配樂歌曲《Get Lost》,又飆高音挑戰張天賦的《小心地滑》。

音樂會尾聲時,So Ching和Winka開腔分享心底話。Winka為甩嘴解畫︰「唱第一首歌時望到他們(粉絲),我就搞唔掂。」她與So Ching之後與被抽中上台的粉絲合照後即結束音樂會,惟台下歌迷不斷叫安歌,兩人再次出場清唱鄧紫棋的《Where Did You Go》及幾句COLLAR團歌《Call My Name!》。她們呼籲歌迷回家,並預告「COLLAR演唱會見」。Winka、So Ching的家人昨晚均現身捧場,COLLAR隊友王家晴(Candy)、李芯駖和沈貞巧(Gao)也舉起手幅打氣。

Winka騷後受訪時自評表現只得60分︰「一開始就喊,又發台瘟,唱《狂人日記》想再唱好一些。我很緊張情緒太起伏,加上弟弟也來捧場,他常說我唱歌難聽。我知他口是心非,所以唱第一首歌時望見他再望望So Ching時就頂唔順,一落台有少少胃痛。」So Ching自言只有59分︰「有些歌在綵排時發揮較好。我唱《當我迷失時聽著的歌》差點甩嘴,或因為這首歌是關於家人的,而爸媽及婆婆也有來捧場,我要避開他們眼神才能唱。」

被問到COLLAR何時開騷,Winka希望年底成事︰「我個人不敢說是否已準備好,只會盡力而為。」So Ching認為凡事都要循序漸進︰「每個時間、地點和要做的事都有不同進展,需要慢慢來。我不想迫自己去做未預備好或不太喜歡做的事,否則會做得不好。」她表示男友阿Mo知道她開騷,對她說「加油」、「你一定得」。有指阿Mo目前每天接受6種不同治療方法,So Ching表示男友情况跟代禱信內容差不多,正在一步步習慣治療,需要時間。至於阿Mo家人是否計劃聘請專業醫護加以照顧,她說︰「仍在了解當中,找看護和工人不容易,即使請到人,我也要長時間教導他們,待他們熟習後才安心交給他們做。」

