中年好聲音｜周吉佩先斬後奏參賽 感激太太不離不棄 (18:05)

無綫《中年好聲音》昨晚（12日）播出第15集，支嚳儀（Venus）、周吉佩（吉吉）獲得最高分82分，僅得70分的梁浩銓則被淘汰。周吉佩獻唱《留給這世上我最愛的人》，說要將歌曲送給太太及亡父。單親家庭長大的他哭訴：「後悔冇請過爸爸飲一餐茶，好多謝佢教識我要樂觀做人。我做歌手時好失敗，但太太冇嫌棄我又窮又冇出色，就算連份工都冇埋，佢都係好支持我，多謝太太呢10幾年對我不離不棄。」周吉佩真摯的演出令他贏得82分，肥媽感動表示：「唱得好好，好Feel到個感情，唔講喇。」郭偉亮（Eric Kwok）則說：「你今日嘅表演係我識你咁耐最好嘅一次。」

周吉佩與太太黃彥欣一同接受製作組訪問時，稱在人生最落泊時識了太太。他說︰「當時係佢執番起我，冇佢撐住，我唔知會點。」周吉佩今次參加《中年好聲音》原來是先斬後奏，黃彥欣透露︰「曾經反對過佢參加比賽，仲鬧咗交，當時係焗住要接受，但佢同我講：『唔使擔心，我唔同以前，依家長大咗，係一個好老公好爸爸，我會有承擔。』到咗依家呢一刻，我仲緊張過佢。」周吉佩最後發表愛的宣言︰「我承諾過照顧你一生一世，所以我一定會照顧到你離開一刻。」

支嚳儀獻唱《If I Ain't Got You》送給媽媽，雖然獲得82分，但評審的意見卻出現兩極。張佳添說：「一個成功嘅藝人，要畀人認識到你係邊個，你係有自己影子喺首歌入面，你冇去學任何人唱，我聽到嘅係支嚳儀。」Eric Kwok則說：「完全FeeL唔到你係唱畀你阿媽聽，反而覺得你想講『我要叻畀你睇一次』。呢隻歌啲技巧太犀利，你個CPU係應付緊技巧上嘅嘢，你想同媽咪講嘅嘢我係Connect唔到。」支嚳儀與媽媽一同接受製作組訪問時︰「反叛期都有試過離家出走，搞到媽咪好傷心，諗番起都好對唔住媽咪。如果唔係有媽咪，今日就唔會有支嚳儀，媽咪用咗大半世嚟照顧我，媽咪你下半世就交畀我！」

梁浩銓獻唱《時光倒流二十年》，僅獲70分全晚最低分。張佳添說：「今日把聲有啲緊，有啲走音情况。」Eric Kwok直言：「覺得你係中年，有把好聲，但係冇音！覺得你太顧人點睇你，成個表演淨係顧個技巧，入唔到隻歌講唔到個故仔。」最終被淘汰的浩銓表示︰「多謝《中年好聲音》畀機會我，可以收復番以往缺失嘅關係，想盡快和多年未見的爸爸媽媽食番餐飯。」

（即時娛樂）