奧斯卡｜黃秋生曾與班頓費沙楊紫瓊合作《盜墓迷城3》 戥2人封帝后開心 (18:50)

第95屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》贏得最佳男主角獎，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡史上首位亞裔影后。曾於2008年與楊紫瓊、班頓費沙合作電影《盜墓迷城3》的黃秋生，得知他們成為奧斯卡新任影帝后後非常高興。他說︰「我、楊紫瓊和班頓費沙曾合演《盜墓迷城3》。楊紫瓊在香港拍電影時，我們也合作過《東方三俠》。昔日戰友在奧斯卡贏得最佳男、女主角，當然戥他們開心。楊紫瓊很犀利，對電影熱誠、不放棄的精神，努力多年終於獲得認同和肯定，我已在她的facebook恭喜了她。」

馮盈盈說她2017年參選華姐時，楊紫瓊是大會評判。她說︰「能夠得到她的評審並成為她選出的三甲之一，我與有榮焉。我亦因此有幸能近距離與她接觸和交談過，她的優雅和自信是我們每位佳麗的學習榜樣。她今日不但為亞裔演員締造歷史，得獎感言更叫我們一眾女生鼓舞 。只要不放棄，永遠都是黃金期。我深受感動，因為楊紫瓊小姐同樣選美出身，她令我為自己的選美背景感到更自豪。相信未來會有更多亞裔女演員大放異彩，再一次衷心祝賀。」洪永城說小時候看楊紫瓊的功夫片，覺得她很有型；長大後覺得她演戲時很有魅力。洪永城說︰「只要勤力，男、女也好，作為亞洲演員，哪裏都可以成為你的舞台。」

蔡思貝表示：「可能好多人都會認為女演員嘅演藝生涯入邊嘅黃金時間係比較短，但係楊紫瓊就證明咗畀我哋睇，不論你係咩崗位，只要你仲係對你自己工作緊嘅行業有心有力有火，時間唔係一個限制。所以佢得獎絕對係我哋年輕一輩一個好大嘅鼓舞，我都會繼續努力，有機會可以好似佢咁可以衝出國際！」

（即時娛樂）