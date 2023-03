next

美國男子組合Backstreet Boys(BSB)去年底宣布舉行《DNA World Tour》亞洲巡迴演唱會,香港站明日(14日)起一連兩晚在亞洲國際博覽館Arena舉行,票價由599至1199港元,門票於快達票公開發售。

BSB今次會獻唱多首經典歌曲,如《Get Down》、《As Long as you Love Me》、《Quit Playing Games(with My Heart)》等,與樂迷一起集體回憶。5名成員上周六(11日)完成新西蘭演出後,已啓程來港,據報他們有意學習廣東話,屆時跟香港粉絲溝通。

另外,演唱會主辦單位公布,會在演唱會場外發售BSB官方周邊商品,如T恤、衛衣、波褲、熒光棒等,價錢由50至500港元不等。

