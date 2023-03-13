黃又南羡慕余香凝結婚生女 慨嘆人到39未有女朋友 (20:36)

黃又南、余香凝首次合作，在電影《死屍死時四十四》中飾演夫妻。39歲又南仍然單身，他自言心急結婚生仔，羡慕余香凝婚後育有一個女兒。他說︰「我25、26歲時，曾經想像30歲前結婚生兩個小孩，經理人也很鼓勵，但我現在差不多40歲，還未有女朋友，識女仔難，又要講緣分。拍這套戲時，見到有幕後人員認識對象7日便結婚，很替他們開心。我思想比較傳統，自覺不會閃婚，要了解清楚對方。其實我要求不高，外表正常，最緊要孝順。」余香凝答應如有適合人選，會介紹給又南。

余香凝在戲中有場穿上空姐服飾與丈夫增添情趣的戲，她回憶小時候曾幻想長大後當空中小姐，現在能拍戲一嘗心願非常開心，拍攝當日影了不少照片留念。余香凝說︰「這個造型是全片最靚，其他面貌十分猙獰，講我要推死屍，要很用力。這部戲拍攝時間長，但題材好玩。拍攝牀上戲時不尷尬，但有點壓力。毛姐（毛舜筠）說要靠我們這場戲帶喜感，我驚做得不好。幸好我們開工10幾日才拍這場戲，大家已有默契。」又南回想拍攝時赤膊上陣，有點尷尬。他說︰「我大汗，很怕汗水滴在余香凝身上，好彩沒弄濕她。」

《死》中的單位業主均怕樓價跌，又南自爆在投資方面很差，曾與家人合資買樓花，結果損手離場。他呻香港樓價太貴，曾覺買樓夢愈來愈遠，直至疫情下樓價跌，才心思思再置業。他說︰「不過，我和經理人傾過，覺得市場有不確定因素，現在都是手持現金較穩陣。」余香凝想在35歲前買樓送給媽媽，如屆時未成功就順延計劃至40歲。她嘆︰「買樓這件事在香港實在太難、太難。」

（即時娛樂）