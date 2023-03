黃妍昨晚演出尾場《Blooming Underwater Live 2023》時,被一班熱情的樂迷打動,安歌時一度哽咽唱不下去。她獻唱陳奕迅的《Stranger Under My Skin》時加插了王樂儀創作、周耀輝朗讀的詩句,為此特別感謝二人的參與。黃妍說︰「《Stranger Under My Skin》係周耀輝嘅作品,王樂儀為歌曲寫咗錐心嘅詩句,周耀輝睇完,主動話想負責朗讀,所以真係好感謝佢哋兩位,令到歌曲更有質感。」

音樂會主題為Blooming Underwater,舞台設計也集合了文學與黃妍最恐懼的水的元素在內。黃妍在台上介紹道:「我過去呢一年所做嘅歌都係行緊一個文學之旅,既然係咁,音樂會又點可以冇文字呢,所以台上有一張好大嘅紙鋪蓋整個舞台,就連櫈都用紙包住,另外台邊有一個掉轉嘅C,除咗代表我嘅英文名Cath之外,同時亦係一個月亮,亦係水光,感覺我就似Blooming Underwater一樣。」

音樂會完結時,樂迷未肯離去,黃妍再次上台安歌,唱至《天光前》時一度哽咽扁嘴唱不下去,要背向舞台平靜自己的心神才能繼續。

(即時娛樂)