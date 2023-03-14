隱形戰隊｜江美儀1場戲換5個情緒 被非「人話」對白考起 (15:51)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（13日）一集劇情講述邢風（劉穎鏇飾）與Madam Q（唐詩詠飾）成為「活人狩獵」受害者並同告受傷，身處指揮中心的Madam Fong（江美儀飾）因擔心女兒邢風大為緊張，一度含淚失控大叫：「白車到未？搵人答我，叫佢哋盡快！」不過，Madam Fong為顧全大局迅即回復冷靜並一口氣發號施令，之後急步前往停車場欲奔往醫院看愛女，惜因為未能開動駕駛引擎加上上司指示，只好留在指揮中心。江美儀當刻雖已一臉哀傷，但仍專業地強忍淚水，以強悍語氣回應上司，冷靜數秒後抹掉淚水返回崗位。很晚才趕往醫院的Madam Fong，見愛女睡得安穩兼傷勢不重，含淚檢查女兒情况兼為女兒蓋被，露出慈母模樣。Madam Fong之後教訓邢風並指其不配做警察時，邢風表現倔強，含淚反指母親未能走出丈夫離世陰霾。

談到昨晚一集的喊戲，江美儀指觀眾看時似一氣呵成，其實是分幾天拍攝，因此維持情緒有一定難度。她說︰「記得係拍醫院嗰場先，然後再拍番車嗰場，所以要記得個情緒，同埋要連貫番成場戲嘅節奏，呢個就係難度所在。我拍停車場嗰場戲，第1、2個take係做錯咗，要監製指正。嗰場戲難演，因為我好心急想去醫院，但又唔可以去，要即刻收番啲眼淚上去做commander，去到醫院終於可以喊出嚟。」

江美儀指拍喊戲對演員來說心理壓力很大︰「監製好好，每次拍喊戲，佢都係擺第一場拍，等你個情緒唔使抑壓到去最尾嗰場好攰時先拍。」她指「講到嘔泡」的對白比起喊戲更難搞︰「大家見到我啲對白比較難講，同埋監製對鏡頭要求好高，可能一take過要講晒半頁紙甚至一頁紙對白，啲對白又一定要好肯定咁講出嚟，一唔夠肯定就要由頭嚟過，所以要好集中精神，個人好攰。我覺得呢套戲嘅考驗，係要你好人性化去講啲唔係人講嘅嘢，跟住又要有感情又要好firm。」

（即時娛樂）