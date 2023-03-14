梁朝偉未刻意以奧斯卡影帝為目標 想休息1年推掉Netflix劇 (17:47)

梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）今日出席《英皇電影巡禮》，現場播放偉仔、華仔合作的電影《金手指》預告片，偉仔在片中見錢開眼，露出陰深笑容，更被打爆眼。

3人活動後一同受訪，偉仔稱相隔20年再與華仔合作很愉快和很合拍。談到拍攝時的難忘事，他說︰「由《鹿鼎記》、《無間道》到今次的《金手指》，每次和華仔合作也很難忘。我們今次正邪對調，我演充滿邪氣的反派，由一個受普通教育的普通人變成世紀詐騙案主腦，對我來說很新鮮、很好玩。（在戲中被打到流血？）忘記了。」

華仔讚《金手指》剪接特別︰「偉仔大部分演出的電影都是好人，今次卻飾演老千，利用制度上的漏洞搵錢，但他不覺得有錯。」兩人被問到將來再合作可會企同一陣線時，異口同聲表示︰「也可以﹗」兩人台上台下密密傾，偉仔承認私下跟華仔少見面︰「他有時會請我食飯，又會送酒給我。」華仔恭喜偉仔奪亞洲電影大獎的最佳男主角獎，揚言要送紅酒，請偉仔食飯慶祝。阿Sa表示跟偉仔、華仔合作學到很多，偉仔聞言笑說︰「學到遲到、『偷雞』、駁導演嘴。」

楊紫瓊榮獲奧斯卡影后殊榮，偉仔說︰「她每次得獎也會通知我，今次她未致電我，我已傳短訊恭喜她。」被問到會否以奧斯卡影帝為目標，偉仔說︰「拍戲講緣分，不會刻意計劃，要發生就會發生。」華仔亦說會隨遇而安。偉仔無意效法華仔做監製，稱很享受演員崗位，但因突然想多休息一年，已推掉拍攝Netflix劇集的工作。華仔不羨慕偉仔休息那麼久：「我也正在休息，每隔兩個月休息一次，只是沒他休息得那麼久。」

（即時娛樂）