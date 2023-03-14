鄧麗欣為「地球一小時」擔任活動大使 謝安琪見證轉變 (22:23)

世界自然基金會香港分會 (WWF) 主辦「地球一小時」於3月25日晚上8時半舉行，今年活動以「生活態度」為主題，集中濕地生態之餘，更深入探討如何從衣、食、住、行於多個範疇做起，守護生態以為地球帶來正向轉變。大會邀請謝安琪、鄧麗欣、Tyson Yoshi、洪嘉豪及黃梓樂（老闆仔）擔任活動大使，早前拍攝宣傳短片，分享環保心得。

謝安琪是第14年擔任活動大使，她說：「我自小已是個環保先鋒，中小學時期便積極參加WWF所舉辦的活動，更見證着環保回收箱在香港從零到遍及全港。」鄧麗欣有環保習慣：「我有點強迫症，所有事情都愛分類整理，故此一直有分類回收的習慣。而我當年修讀時裝課程時，更開始把舊衣重新改造成新衣服，並一直維持至今。另外，我購買衣服時亦會盡量挑選經典款式，希望每件衣服能穿著多年，故此我甚少購買新衣，減少資源消耗。」

低碳生活所涉及的範圍廣泛，要全面做到環保並不容易，五位活動大使呼籲大眾在能力範圍之內盡量做足。Tyson Yoshi說：「每一個微小的習慣累積起來力量巨大，而我們亦應該身體力行，感染身邊人一同投入低碳生活。」洪嘉豪亦表示一個微細的改變，當變成習慣後，便能輕易作出更大改變，例如先每星期選擇一餐食素，習慣後再變為一星期一天，逐步投入低碳生活。

（即時娛樂）