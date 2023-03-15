炎明熹白色情人節出慘情新歌 佛系心態等待愛情來臨 (17:23)

炎明熹（Gigi）昨天（14日）推出新歌《大開眼界》，以A0旁觀者身分唱出愛情中的苦澀，提醒大家別為愛情而無限退讓，最終失去自己外，亦會親手為這段愛情寫上句號。歌詞一句「而最終討得你的歡喜 漸漸地淡忘自己 難道變做了你 世界都只得你」，道出為另一半不斷更改下調自己底線的卑微愛情。雖然尚未踏入愛情世界，Gigi仍可唱出愛情中扎心的一面︰「一切都要歸功於作詞人曰云，他有對我解釋，我聽完後明白少少道理。看完整個故事後，認為不能太過卑微，不能一直付出。如果對方喜歡你，不會要你這樣做。」

Gigi認為愛情中，能與第一個遇上的人私定終身是非常困難的事，所以覺得如新歌歌名一樣，不妨去大開眼界。她說︰「看看更廣濶的世界，可能是好事，不會被任何事物框住自己。」談到在白色情人節這天出慘情歌，Gigi表示：「因為愛情除了甜蜜，也有令人痛心時刻。這首歌是提醒大家因為愛而迷失，太忍讓會為另一半帶來壓力。」

Gigi的初戀仍未出現，她想像到將來遇上自己很愛很愛的人時，會願意為對方作出妥協修改底線。不過，如對方要自己一再更改底線，Gigi覺得是時候想清楚對方是否真的喜歡自己：「這樣會覺得自己太卑微，只有自己付出，不是大家一齊付出。如果他足夠愛我的話，要改變的應該是他不是我。」Gigi不抗拒戀愛，覺得可從中體驗不同的情緒，為人生寫入故事。不過，她在這方面抱佛系心態，順其自然。

Gigi出道至今已推出多首歌曲，她被問到何時出唱片時說︰「公司會有安排，懇請一眾Gi炎粉耐心靜候。」

（即時娛樂）