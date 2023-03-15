MIRROR登航班娛樂系統 為成員歌曲數量分配不勻解畫 (19:30)

MIRROR今日10缺2出席首部全員拍攝的電影《12怪盜》發布會，盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）身在日本拍攝另一電影《盜月者》而缺席，其他成員表示他們12子曾合作綜藝和劇集，今年適逢成軍5年值得紀念，非常興奮和期待能一起進軍影壇。他們透露《12怪盜》是套帶出「團結就是力量」精神的電影，希望可以透過作品讓更多觀眾認識。

MIRROR受訪時稱已開始為電影做事前準備，除了圍讀劇本，也有分批練功夫和上戲劇課。他們笑言會互相學習古怪招數，務求展現出最有型一面。談到《12怪盜》可有感情線時，MIRROR稱這部戲以他們12子為主，沒空間加插感情線。陳瑞輝（Frankie）說︰「我們平日很嘈很亂，今次一起拍戲，要在說話、講對白上找節奏，學習建立秩序和默契。」

提到他們的演藝作品（歌曲、電影、劇集、綜藝節目）加入了航空公司航班上的娛樂系統，惟有鏡粉炮轟MakerVille搞分化，指系統內的MIRROR歌曲共有23首，當中4首是團歌，其餘19首是姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan）的作品，柳應廷個人佔7首歌，其餘3子各有3首個人歌曲，並另有3首合唱歌。隊長楊樂文（Lokman）解釋︰「不是搞分化，所有歌曲已交給了航空公司，會陸續處理及放上系統。做事有程序的，大家多給一點耐性，一定有。」副隊長江𤒹生（AK）表示︰「大堆頭推出，大家未必能於短時間內消化，需要分時段處理。」

MIRROR將推出首支英文歌，Lokman說︰「我們當然想繼續出英文歌，但要先看這首歌推出後的反應，是否適合大家口味。（會否推出其他語言歌曲？）泰文歌好，泰文特色濃厚。」

（即時娛樂）