李克勤5月再踏紅館開個唱 順老婆意著西裝真空上陣影海報 (23:26)

李克勤相隔6年再踏紅館開個唱跟歌迷見面，5月13日至16日舉行《 弦續李克勤‧港樂演唱會》，演唱會於3月22日優先訂票，3月29日公開發售。

是次海報拍攝非常大陣仗，因李克勤希望與港樂近60人大樂隊一起拍攝留念，特地移師到演奏廳進行，由早影到傍晚。20年前克勤曾與香港管弦樂團合作過紅館的演唱會，20年後大家再次相逢，感情經過歲月，亦增加了厚度，所以海報計設上亦沿著濃濃友情出發，用兒時玩具帶出由細玩到大的溫馨及歡樂。

克勤笑說：「影海報當然心情係極度興奮，好大陣仗，人多勢眾，覺得好熱鬧，好開心，回想對上一次合作，已經係20年前。當年我只係7、8歲，哈哈哈！嗰種感覺係，你識個朋友20年，再一次合作，大家無論係感情、功力上都有升華。今次張海報主要想表達這個騷，主要話畀大家知，音樂可以有好嚴肅一面，亦可以好輕鬆快樂， 個騷好認真做亦可以好好玩。」

是次挑選西裝拍照，克勤說都是由老婆盧淑儀負責揀衫，他笑言：「我拆開個衫袋，以為帶少了襯衫，點知打畀老婆，佢話：『你識咩，總之入面真空啦，乜都唔使著，係咁先靚。』老婆話乜就乜啦，覺得入面涼浸浸咁。影嗰陣有工作人員竟然提我，李生你走光呀。麻甩佬都有人提走光，我覺得好好笑。」

克勤說疫情後，相信每個對音樂有憧憬的歌手，都等到頸長，好恨再一次在紅館做騷，「今次個騷，我希望歌迷觀眾可以多些參與，已經在社交媒體叫歌迷留言畀我想聽咩歌，大家同我一齊揀」。會否有特別嘉賓？克勤賣關子：「有，其中一晚有個來頭好猛嘅嘉賓，睇大家買飛買唔買得中啦。」

（即時娛樂）