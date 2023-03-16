陳嘉桓忙皮紋分析事業 拍拖隨緣 拒戀性格複雜男 (13:35)

陳嘉桓（Rose）近年主力做皮紋分析工作外，也有參與電影演出。曾出過泰國和韓國旅遊書的她，計劃今年推出皮紋分析書及開設網上影片平台。Rose表示經歷了3年新冠疫情，不少行業被迫停擺，契媽兼指紋拍檔Janey Chau的美容生意曾停業過一段時間，反而讓她們在指紋生意上有更好發展，致力培訓分析師。她希望藉着這幾年對指紋的研究，幫過很多不同人物關係的溝通個案，還有近大半年慈善贊助幫低收入家庭解讀報告，出書去做慈善並幫助家長跟孩子溝通，特別是90後的新一代家長，如何教養小朋友。

Rose坦言沒特別想過生小朋友︰「好在有細B（同母異父弟弟），佢今年二年班，佢喺指紋路上幫咗我好多。我學完皮紋分析，第一個實習對象就係媽咪，因為佢當時佗緊細B。我做咗個實證，懷孕期好緊要，對BB腦部發展好緊要。好多人話贏在起跑線，起跑線唔係揀學校，係喺個肚入面，喺孕期內已開始鋪嗰條路。我生小朋友就隨緣啦，暫時希望呢幾年繼續推廣大腦皮紋分析，始終喺香港唔係好普及，但有時見新認識嘅朋友仔，一睇佢哋10隻手指已經知晒佢哋性格、細個學習模式。佢哋覺得好神奇。我都見過好多媽媽，將自己年輕做唔到嘅嘢，寄望喺小朋友身上，但小朋友先天潛能未必同媽媽相同，可能佢哋有第二個發展。我喺呢段時間幫咗好多家庭，佢哋學習模式係咩，好多都擔心揀學校、揀咩科啱佢哋，移民去到新環境佢哋性格又會唔會適應到，呢個都係我哋報告幫到嘅地方。」

對工作滔滔不絕的Rose，拒透露有否拍拖。她表示工作很忙，連陪家人和愛犬的時間也很少，何况抽空找另一半。Rose坦言：「隨緣啦，始終自己指紋簡單啲，有時遇到性格複雜嘅男士就唔係幾啱，期望之後，可能睇下有冇識到個啱先算。」

（即時娛樂）