隱形戰隊｜許家傑遊走殺人犯邊緣獲讚可塑性高 羅孝勇演有型殺手 拍打戲圓夢 (14:46)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（15日）及今晚一集圍繞「黑心殺人換心」案，講述Cool Sir（陳山聰飾）昔日警隊戰友兼好友凌毅（許家傑飾），自未婚妻Fanny（謝文欣飾）遇車禍身亡後失聯兼退出警隊，，原來一直獨自追查Fanny死亡真相。幾經轉折，凌毅查出當年周昌盛（杜燕歌飾）為了救病危女兒周曉悅（葉蒨文飾），竟買兇殺死Fanny並奪取其心臟為女兒作移植手術。得悉真相後大受刺激的凌毅，理智盡失綁走周曉悅，並揚言要在昌盛面前直播生劏周曉悅奪回Fanny心臟。

許家傑飾演遊走殺人犯邊緣的奸角，因本性熱血善良、對未婚妻情深專一及成為受害者，獲不少觀眾同情，讚許家傑可塑性高。除了許家傑，羅孝勇的演出亦獲觀眾稱讚。劇情講述Ocean（馬國明飾）與Madam Q（唐詩詠飾）在醫院追捕殺手陳環（羅孝勇飾），兩人在升降機內與陳環來個眼神對峙，陳環一手掀起被單、一手開槍射向Ocean，Ocean身手敏捷地反擊。兩位男角被觀眾讚有型，監製文偉鴻亦讚羅孝勇︰「從未見過咁有型嘅羅孝勇。」

羅孝勇說︰「十分多謝監製同拍攝團隊對我嘅幫忙同照顧，亦好多謝武師同我一齊分析動作上點樣可以配合鏡頭打得更好睇。今次好難得，終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲。我覺得係緣分，因為咁啱我參加完《明星運動會前哨戰：Fight盡》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我操練咗好一段時間，體格同精神上比較ready拍打戲。」

談到大獲好評的升降機內槍戰戲，他表示︰「呢場戲有個難處，因為我件護士衫係短袖，手臂唔可以加保護墊，所以所有打鬥場面都要硬頂。不過，我為求有真實感，豁出去希望盡力做好，最後喺唔係好多Take之下順利完成，返到屋企見兩隻手臂瘀晒。依家睇番原來大家咁鍾意呢場戲，咩都值得。」

（即時娛樂）