劉德華獲成龍點名做新戲導演 吳京唱電影歌曲嘲自尋死路 (15:54)

劉德華、吳京今日出席於《香港影視娛樂博覽》內舉行的電影《流浪地球2》幕後交流會。久未在港露面的吳京表示拍攝《流浪地球》前對科幻片沒概念，指科幻題材在內地沒有特別明確的信號，但不拍就永遠落後，因此帶着好奇、探索的心踏出這一步。他說︰「今天的成績來之不易，多謝觀眾支持。」華仔稱最初以為拍攝團隊經過首集後，拍攝續集時製作不會再那麼煩，豈料是從頭開始煩，像學生一樣要從頭學，幸好得老闆支持。他表示導演郭帆最初問他可有參演興趣時，他說當然有，但知道角色要由20多歲演到50多歲後，便問導演他怎麼能演到20幾歲的小伙子。華仔說︰「導演跟我說他有辦法，跟着他走就可以，我就這樣莫名其妙的參加了。」

談到兩人合唱《流浪2》主題曲，吳京說︰「我當時很糾結，跟華仔唱歌簡直自尋死路。我學了2天，錄了1天，修音也花了2天時間，但華仔兩小時就完成了。唱歌太難了，我還是跳樓比較好﹗」《流浪2》在疫情下拍攝，華仔回憶當時因為想家而內地、香港兩邊走，最艱難是每次都要隔離21日，跟導演和吳京見面時要隔住玻璃。吳京透露之前在太太准許下抵押房子投資電影，幸運氣好，房子已買回來。華仔聞言笑說︰「收到消息，吳京投資，我當導演。」吳京透露日前跟成龍飯聚時，對方提議合作拍戲，並指華仔能勝任導演一職。華仔笑指成龍、吳京均演技好，他當然要開拍文藝片。不過，華仔自言未有當導演的準備，要時間思考一下這方面的問題。

（即時娛樂）